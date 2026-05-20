犬にとって絶対NGな『寝床』５選 犬は、寝床環境がストレスや体調に影響を及ぼすと言われています。「うちの子の寝床は合っているのかしら」と心配に思う飼い主さんも多いでしょう。まずは犬にとってダメな寝床の特徴を紹介します。 1.人の往来が激しい場所 家の中でも家族がよく行き来する場所は、犬が落ち着いて眠れないので寝る場所として適していません。人が目の前を通るたびに、注意がそちらに向いてしまうので