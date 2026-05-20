【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】オフィスや自宅デスクの環境が良いばかりに、外出先の作業効率にギャップを感じることはないだろうか。移動先でもなるべく快適に作業する秘訣は、便利な周辺機器のちょい足しにあり！＊＊＊こだわりのデスクと全く同じとまでは言わずとも、ソファや出先でもなるべく快適度の近い作業環境を実現したい。それには周辺機器の工夫が不可欠だ。ノートPCで長時間作業する際の課題は、