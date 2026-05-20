JR東日本とKDDIは、山手線の車両内で5G（ミリ波）のエリアを拡大する実証に成功した。屋外の基地局からのミリ波を車両内に引き込んで再放射する取り組みは国内初。実証はJR東日本の東京総合車両センターに留置中の山手線車両を使い、3月3日から4月15日にかけて実施した。線路沿線のミリ波基地局から放射された電波を、車両の窓に設置したガラスアンテナで受信し、アンプで増幅した上で誘電体導波路を用いて車内へ伝送・再放射する