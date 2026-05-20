うその土地の契約を持ちかけ、金をだまし取ったとして大手不動産会社に勤務する男が逮捕・送検されました。今回、広島テレビは独自に事件の被害者に会うことができました。被害男性が語る、だましの手口とは…。■被害者 柴田さん(仮名)「一番は裏切られたっていう気持ちが一番強かったかな」広島市で不動産会社を経営する柴田さん(仮名)。おととし、詐欺の被害に遭いました。柴田さんを裏切った人物とは…。大手不動産会