タレントの柳原可奈子さんは5月19日、自身のInstagramを更新。手料理を公開したところ、ファンから「料理研究家?!」「家庭料理とは思えない美しさ」など、絶賛の声が寄せられています。【写真】柳原可奈子、ファン絶賛の手料理「お忙しいのにこんなに手の込んだものを」柳原さんは「ブロッコリーとひよこ豆のメンチカツ」と料理名を紹介し、3枚の写真を投稿。とても手の込んだメンチカツをメインに、炒め物や副菜など計5品が写って