気象情報です。 20日も季節先取りの暑さとなりました。 長崎市では31.1℃と今シーズン初めての真夏日となりました。 また、松浦市、島原市、南島原市口之津では5月の観測史上最も高い気温となりました。 21日は、ところによって雨が強まる時間帯もありそうです。 ▽21日(木)の天気 ▽21日(木)の気温 ▽21日(木)の洗濯情報 ▽21日(木)の熱中症情報 ▽21日(木)