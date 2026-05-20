「阪神−中日」（２０日、甲子園球場）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が甲子園での初安打を放った。７点ビハインドの七回１死一塁。マラーの初球の変化球を捉え、打球速度１６７・４キロの弾丸ライナーで中前へ運んだ。立石は１９日の中日戦（倉敷）でデビュー。プロ初打席の初球に金丸からプロ初安打を記録していた。この日は本拠地で「６番・左翼」での起用。１、２打席目は凡退していたが、３打席目で