【漫画】本編を読む『20時過ぎの報告会』（ヤチナツ/KADOKAWA）は、アラサー女性たちのリアルな日常と本音を詰め込んだ、共感度満点のコミックだ。仕事を終えた20時過ぎ、気心の知れた3人の女性が集まり、恋の話や、人には言えない人間関係の悩みを取り留めもなく語り合う。その様子は、まるでファミレスの隣のテーブルで繰り広げられている女子会を盗み聞きしているような、不思議な臨場感に満ちている。登場するのは、デザイナ