巨人の田中将大投手（３７）が２０日に、前日１９日のヤクルト戦（いわき）で今季初勝利を挙げた後輩・戸郷翔征投手（２６）について言及した。同戦で７回無失点と好投し、昨年１０月１日の中日戦（東京ドーム）以来、２３０日ぶりとなる白星を飾った戸郷。２０２２年から２４年まで３年連続で２桁勝利をマークしたものの、昨季は成績不振により２度の二軍降格、８勝９敗と悔しい結果に終わった。田中将は今季でキャリア２０