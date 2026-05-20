◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセン忘れな草賞を勝ったジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は、今村聖奈騎手を背にＣＷコースで６ハロン８４秒５―１１秒６。軽やかな脚さばきで、最終追いを終えた。今村騎手は共同会見に出席し、ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗への意気込みを語った。一問一答は以下の通り。―Ｇ１の共