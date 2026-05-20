◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が、東前頭３枚目・平戸海（境川）を下手投げで破り、８勝３敗とした。７連勝で勝ち越しを決め「稽古をしてきた成果だと思う。不利な体勢でも体が動いた。筆頭で勝ち越しても１枚も上がらなかったこともあった。番付はそういうこともあるので、まだまだ勝っていきたい」と語った。この日は付け人を務める、東幕下２枚目・嵐富士（伊勢ケ浜