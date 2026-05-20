◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン新馬から無傷の３連勝と快進撃の続くコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は西村淳也騎手＝栗東・フリー＝の騎乗で坂路を単走。最初の１ハロンは１７秒１とゆったり入りつつ、最後の２ハロンだけ１４秒０、１３秒３と軽く伸ばすソフトなメニューだったが、活気ある姿を見せた。