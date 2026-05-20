◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）最終追い切り＝５月２０日、栗東トレセン解放された脚取りに迫力があふれていた。忘れな草賞で豪脚を繰り出して快勝したジュウリョクピエロは、今村聖奈騎手を背に、栗東・ＣＷコースでハナコトバ（３歳未勝利）の内を２馬身半追走。寺島調教師の「絶対に前に出ないように」という指示を受け、手綱は終始引っ張り通しだった。それでも強く行きたがる面は