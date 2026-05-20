◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が２０日、広島戦（マツダ）に先発し、４回２／３を５安打２失点。２勝目の権利まであとアウト１個のところでＫＯされた。プロ３試合目で初のイニング途中降板となった。初回は２四球で２死一、二塁とされたが、前日に決勝打のモンテロを中飛。２回も１死から大盛に右中間への二塁打を許したが、