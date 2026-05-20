◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、甲子園初安打を放った。７点ビハインドの７回１死一塁、初球を狙い打った。勢いよく振り抜いた打球は中前へ。１９日・中日戦（倉敷）で放ったプロ初安打も、初球をはじき返した中前打だった。頼もしいルーキーがチームの好機を広げた。２死から熊谷も投手強襲のヒットで続き、坂本のタイムリーで生還した。