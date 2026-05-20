◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）中日・細川成也外野手が２９打席ぶりの安打を放った。７回１死一塁で中前へ。続くボスラーの左前適時打につなげた。１９日の阪神戦でも死球。１５日のヤクルト戦では２死球もあった。無安打だった５試合も、１敬遠を含む５四球。全試合で出塁していたが、うれしい快音が飛び出した。