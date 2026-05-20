◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、３点を追う５回に反撃した。２死一、二塁から菊池の右前適時打で１点を返し、続く小園も２死一、三塁から右前適時打。先発・島田を勝利投手の権利を目前にマウンドから引きずり下ろした。続く４番・坂倉は、２死一、三塁から２番手・吉野に対して空振り三振に倒れた。バッテリーの相次ぐミスで劣勢を強いられていた。３回には先発・森翔平投手が自滅