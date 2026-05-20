感度の高いメイクやファッションで絶大な支持を集める美容系YouTuber・きぬさん。そこで今回は、きぬさんがあかぬけのきっかけになった韓国メイクのポイントや、こだわりのベースアイテムをご紹介します。今っぽ可愛いメイクのヒントをチェックしてね♡あの人たちのあかぬけテク私の美容史を変えた！きれいな自分をアップデートし続けている話題の人たちに美容のなかで意識するようになったこと、 簡単にマネできちゃうポイン