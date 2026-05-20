俳優の木戸大聖が２０日、都内で映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、６月５日公開）のトークイベントに、女優の桜田ひよりと出席した。木戸はポスター写真の撮影時の状況について「ポスターで見たらきれいなんですけど、風が強かった中、（大変で）すごかった」と回想。桜田も「髪の毛もメドゥーサみたいになっちゃって収拾がつかない、メイクさんも『困った困った』みたいになって、風がやむ瞬間を狙って撮影してました」と明