矢沢永吉 昨年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が、新曲「BORDER」を6月3日に配信リリースすることを発表した。【動画】6月5日20時よりプレミア公開矢沢永吉「BORDER」MusicVideoこの楽曲は4月よりオンエアされているテレビ朝日系連続ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」の主題歌となっており、矢沢永吉自らドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当したアップテンポのナンバー。キック＆ベースが上