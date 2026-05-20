【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と、北京の人民大会堂で「中ロの世代を超えた友好の継承、大国関係の模範の樹立」写真展を見学した。