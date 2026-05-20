Makuakeで5月30日まで公開中のプロジェクトが、記事執筆時点で5億円を越える応援購入額を達成しているスマートグラス「Rokid スマート AIグラス」（以下Rokidグラス）のレビューをお届けします。ディスプレイとカメラを搭載するスマートグラスRokidグラスは、ウェーブガイドによりメガネをかけた状態で空間に文字や地図などのデジタル情報を表示できるディスプレイと、正面左側のレンズ横にソニー IMX681センサー内蔵で1200万画素