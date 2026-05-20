富山市の人口が、県が今月発表した推計で、市町村合併後初めて40万人を割り込みました。少子高齢化が進む日本のなかで、人口の減少は全国の自治体が直面している課題です。富山市の今を取材しました。先月。富山市呉羽地域の追分茶屋で行われた獅子舞です。お囃子を担当するなかには、女の子の姿が多く見られます。かつては男性に限られていた獅子舞ですが、およそ10年前から女の子も参加できるようにしました。地域の男性「このま