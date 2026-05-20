県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、先週と変わらず169.9円でした。原油価格の高騰が続くなか、小売店の価格競争により横ばいで推移しているとみられます。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は169.9円で、先週から横ばいとなりました。全国では、1都15県で値上がりしている一方、 値下がりしている道府県もあり、平均では169.2円と2週連続で小幅な値下がり