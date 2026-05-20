モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の第3子の性別を公表した。舟山は2019年に一般男性と結婚。21年9月に第1子、24年10月に第2子出産を発表した。今年4月に自身のSNSを通じて第3子妊娠を公表した。動画には夫、子供たちも登場しており、舟山は家族の前で「男の子でした」と報告。第3子の性別は男の子であると明かした。舟山は「(性別は)どっちでもよかったん