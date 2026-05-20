先週、高岡市の寺院から火が出て周囲に燃え広がるなど県内では先月から寺院の火災が続けて発生しています。出火を防ぐため、県内の寺院ではどのような対策を心がけているのか、市村記者がお伝えします。激しく炎を上げて燃える寺院。今月16日、高岡市利屋町の大法寺から火が出て、本堂や庫裏を焼いたほか、周辺にも延焼して、きのうの時点で13棟への被害が確認されています。また先月24日には、富山市豊城町の蓮照寺の庫裏から火が