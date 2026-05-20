北陸電力は、会社が関わる裁判の法廷内でのやり取りを、担当者が無断で録音していたと発表しました。この問題は、複数の電力会社で明るみになっていて、北陸電力は社内で確認したところ判明したとしています。北陸電力によりますと、会社が関わる裁判で報告書を作成するために、法廷内でのやり取りを裁判所の許可を得ずに録音していたということです。民事訴訟の規則は、裁判官の許可なく録音することを禁止しています。電力会社に