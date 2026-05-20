福島県の磐越自動車道で発生した部活動の遠征バス事故を受けて、富山市教育委員会はきょう、市内の中学校などを対象に部活動の移動に関する実態調査を始めました。これはきょうの会見で富山市の藤井市長が明らかにしました。今月、福島県の磐越道で新潟県の高校生21人が死傷したバス事故を受けて、富山市教育委員会はきょう、市内の中学校と義務教育学校あわせて24校に対して、遠征など部活動での移動をめぐる安全管理体制を確認す