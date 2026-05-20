◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月20日甲子園）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が「6番・左翼」で先発出場し甲子園初安打を放った。7回1死一塁で迎えた第3打席。マラーの初球のナックルカーブを捉えて中前へ運んだ。プロ初スタメンとなった前日19日は2回の第1打席に初球を仕留めて中前へプロ初安打。初球、打球方向も全く同じ安打で連夜の衝撃デビューを飾った。