超党派の国民会議はきょう、「給付付き税額控除」を導入した場合に給付する金額の水準について、恒久的な財源が確保できる範囲で検討していく方針を確認しました。国民会議のもとに設置された実務者会議はきょう、「給付付き税額控除」の導入に向けた制度設計の論点を議論しました。このうち、給付する金額の水準については、▼社会保険の負担率などを海外と比較しながら、▼恒久的な財源のめどが立つ範囲で検討していくとする有識