くふうハヤテベンチャーズ静岡へ加入した元中日の石川翔投手は、20日、自身のインスタグラムを更新。「脊髄梗塞」を発症したことを公表しました。石川投手は、18日に入団がリリースされたばかりでした。投稿では、コンビニで突然腰から下の感覚がなくなり救急搬送されたことを説明。検査の結果、「脊髄梗塞」と診断されたと明かしました。現在は両下半身の感覚がなく、「立てるか歩けるかはリハビリ次第」と伝えられているというこ