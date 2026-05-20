「新潟一番全国グルメフェスティバル」が20日から新潟市のデパートで始まりました。全国各地の自慢のグルメが大集合するこのイベント…オープンから多くの人が訪れ、お目当ての商品を買い求めていました。まるでステーキのようなパティが魅力のハンバーガーに…彩り鮮やかなドーナツなど…全国各地の自慢のグルメがズラリと並びます。新潟伊勢丹で20日から始まった「新潟一番全国グルメフェス