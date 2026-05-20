週末の夜、友人との会食を終えた40代の男性会社員のAさんは、自転車で帰路につこうとしていました。ビールを3杯飲んだものの「車ではないし、少しの距離なら大丈夫だろう」という軽い気持ちでハンドルを握ったAさん。しかし、家まであと数百メートルというところでパトロール中の警察官に呼び止められたのです。【動画】片側1車線道路「自転車を1m空けて追い越せず」→パトカー先頭に100m級渋滞改正道路交通法に疑問の声その場で