伝統のバッジを冠する新たなコンパクトスポーツが登場！フォルクスワーゲンは2026年5月15日、コンパクトBEV（電気自動車）の新型「ID.ポロGTI」を欧州で世界初公開しました。フォルクスワーゲンの「GTI」モデルは、1976年に誕生した初代「ゴルフGTI」から50年にわたり受け継がれてきた高性能モデルに冠される伝統のバッジです。なかでも「ポロGTI」は、2006年の初代登場以来、力強いデザインとパワフルな前輪駆動を組み合わせ