栃木県で住人が殺害され、20代の夫婦と少年4人が逮捕された強盗殺人事件について、6人は事件当日、高速道路のサービスエリアで打ち合わせをしていたとみられることが分かりました。■“指示役”夫婦と事件前から接点の高校生も女性が胸などを深く刺され殺害された事件。ほかにも20か所以上の切り傷や殴られた痕などがあったといいます。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結容疑者（