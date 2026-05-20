平成にも流行したレースキャミソールが、今またファッションアイテムとして注目されている。ただし、今のレースキャミは当時のように“見せインナー”や“そのまま”着るだけではなく、TシャツやロンT、シャツ、シアートップスの上に重ねる“レイヤードトップス”として取り入れるのがポイント。甘さのあるレース素材も、デニムやワイドパンツ、スニーカーと合わせれば、ガーリーになりすぎず今っぽいバランスに。肌見せをしなく