損害保険大手のＳＯＭＰＯホールディングス（ＨＤ）は２０日、来年４月に社名を「ＳＯＭＰＯグループ」に変更すると発表した。約１１年ぶりの社名変更となる。生命保険や介護など事業が多角化する中、同社は「グループの結束を一層強化するため」と説明している。