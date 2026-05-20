GLEATは20日、「G-CLASS 2026〜準決勝〜」(新宿FACE)を開催。第3試合では“天才ルチャドール”ヴァンヴェール・ジャックが世界的ルチャスターのドラゴとシングルマッチで激突。しかし大熱戦のハイフライヤー対決に敗れた。プロレス界に新風を巻き起こしている最注目の若き天才ルチャドールであるジャック。幼少期から実父であるプロレスラー、ヴァンヴェール・ネグロの影響を受け、メキシカンスタイルの空中戦、関節技の英才教