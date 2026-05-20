SKY−HI（AAA日〓光啓、39）が代表取締役CEOを務める「BMSG」が20日、公式HPを更新。チケット価格の改定を発表した。以下発表全文「BMSG主催公演に関するチケット価格改定のお知らせ日頃よりBMSG所属アーティスト、トレーニーを温かく応援いただき、心より感謝申し上げます。皆様の情熱とサポートがあるからこそ、私たちは日々、妥協のないエンターテインメントを創り続けることができております。本日は、日頃より応援してくだ