宝塚歌劇団は20日、専科の美穂圭子が、7月11日に兵庫・宝塚大劇場で開幕する雪組公演「ポーの一族」の東京宝塚劇場千秋楽の10月25日をもって退団すると発表した。美穂は89年、75期生として入団し、星組「春の踊り−恋の花歌舞伎−」で初舞台。雪組に配属されると、優れた歌唱力でたびたびエトワールを務めた。08年に専科に異動後も各組に特別出演を続け、その歌声で作品に深みを与え続けていた。