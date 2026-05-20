【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライター、コレサワが本日5月20日にNew Digital Single「ずっと１番にしてね」を配信リリースした。今作は現在放送中のTVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のEDテーマ。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った甘いラブソングに仕上がっている。曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピッタリのキャッチーで多幸感溢れるメロディやサウ