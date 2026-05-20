º£Ç¯3·î¡¢²¼°ËÆá·´°¤ÆîÄ®¤ÇÊì¿Æ¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç20Æü¡¢Ä¹ÌîÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï35ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©±ä²¬»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢¹ÃÈåµ®ÇîÈï¹ð35ºÐ¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÃÈåÈï¹ð¤Ïº£Ç¯3·î23Æü¡¢°¤ÆîÄ®Æâ¤ÇÅö»þ76ºÐ¤ÎÊì¿Æ¡¦ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤¿¸å¡¢Íâ24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡£¤½¤Î¸å¡¢°¤ÆîÄ®¿·Ìî¤Î»³Ãæ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÌîÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢Ç§ÈÝ