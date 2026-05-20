アメリカで開かれた若手バレエダンサー発掘のための国際コンクール。上田市の中学1年生が、9歳から11歳を対象にした部門で1位に輝きました。上田市の中学1年生、片山大岳さん12歳。アメリカ・テキサス州で開かれた「ユース・アメリカ・グランプリ」の9歳から11歳を対象にしたプリ・コンペティティブ部門の男子クラシックに出場し、最高位に輝きました。片山大岳さん「応援してくれている人に明るく幸せな踊りが