女優の桜田ひより、俳優の木戸大聖が２０日、都内で行われた映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、６月５日公開）のトークイベントに出席した。「モブ」とは群衆、脇役、背景と同化しているキャラクターのこと。田中（桜田）は、その定義に自分自身を重ね合わせ生きていく中で入江（木戸）と出会い、新しい人生のあり方を見つけるラブストーリー。桜色の衣装で登場した桜田は、信子の衣装について「サイズ感だったり素材感、見た