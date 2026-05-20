◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）中日・マラーのバットが火を噴いた。６回２死一塁で石黒の直球を捉えると、左翼席へ。来日２年目で初アーチとなる１号２ランで自身を援護した。２回２死でも右前打を放った。２０１センチ、１１８キロの体格を誇り、不思議なことに左投げだが、右打ち。強打のスラッガーに見える。ＳＮＳでは「よく見たらマラー左投右打なのか珍しい」「どういう経緯でそうなったんだろ