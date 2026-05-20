◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が７勝目（４敗）勝ち越しに王手をかけた。北の若戦は鋭い立ち合いで前に出た。押し返されたが、土俵際ではたき込んだ。物言いがついたが「足が残っている感覚はあった」とうなずいた。勝ち越しに王手がかかったが「勝ち越しを目標にしていない。一日一番、悔いのないようにしたい」と意気込んだ。愛するプロ野球・巨人が７連勝。戸郷翔征投手が１９