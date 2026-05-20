俳優舘ひろし（76）が20日、都内で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミア舞台あいさつに出席した。やり遂げたいことについてのトークテーマでは、舘は「やっぱり、石原（裕次郎）さん、渡（哲也）さん、小林（正彦）専務の夢だった映画作りをやり遂げたいと思っています」と、石原プロの思いを継ぎたいことを語った。宇崎竜童は「100歳まで生きたいと思っていたんですが、この歳でもアクション映画が