武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は、午後から曇り空となりましたね。平島気象予報士下り坂の天気ですが、午前中は陽が差して暑かったですね。そんな中、私は氷見に行ってきました。こちらは、氷見市日名田地区にある農園「フローリアひなた」です。やわらかな日差しの中で、シャクヤクが美しく咲いていました。武道キャスターきれいですね。赤や白、ピンクなど色とりどりの花