俳優舘ひろし（76）が20日、都内で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミア舞台あいさつに出席した。免許返納をめぐるコメディー作品。「免許がない！」（94年、森田芳光監督）の主人公、映画スターの南条弘が登場するアナザーストーリー。舘は「森田芳光監督へのオマージュだと思っています」と話し「あれから30年。綾小路きみまろさんではありませんが、あの南条がスクリーンに帰ってまいりました」