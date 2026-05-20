桜田ひより（23）が20日、都内で木戸大聖（29）とのダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、6月5日公開）ポップアップトークイベントに登壇した。25年に埼玉・川越で行った撮影中、風が強くて「髪の毛が（怪物の）メドゥーサみたいになって、メイクさんも困った」と振り返り、笑った。木戸も「自然と闘いながら撮影しました」とうなずいた。風間太樹監督（34）は「良いお芝居をしているんですよ。（髪が）メドゥーサになるの